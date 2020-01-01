Таблица совместимости матриц для ноутбуков
Неприятности случаются внезапно, особенно если этого касается электроники. Неловкое движение, упущенный из рук предмет, и экран(матрица) ноутбука – в дребезги. Многие могут подумать, что устройство становится не пригодно к использованию. Некоторые воспримут эту ситуацию с оптимизмом: появился повод купить новый ноутбук. Однако гораздо практичнее и правильнее будет попросту заменить экран, тем более замена экрана (матрицы) ноутбука на сегодняшний день осуществляется в нашей организации по весьма выгодным ценам и срокам, от 15 минут до часа (время зависит от сложности разбора ноутбука).
Ниже будут представлены аналоги наиболее распространенных матриц, используемых в ноутбуках известных фирм, таких как: Asus, Acer, Samsung, Toshiba, HP и многих дргуих.
|10
|10.1
|10.1 Slim
|10.2
|11.6
|11.6 Slim
|13.3
|13.3 Slim
|14
|14 Slim
|14.1
|15.4
|15.6
|15.6 Slim
|15.6 Ultraslim
|16
|16.4
|17
|17.1
|17.3
Для удобства поиска можете воспользоваться встроенной функцией браузера Ctrl+F.
Итак, начнём с матриц размером 10.1 дюйма. На сегодняшний день, это самый распространенный размер экрана нетбуков . Матрицы размером 10.1 дюйма бывают двух видов, а именно тонкие (Ultra slim) и толстые (толщина матрицы примерно 5.1-5.3 мм).
Вот пример самой обычной матрицы 10.1″
- разрешение: 1024х600
- диагональ: 10.1 дюймов
- разъем: 40pin
- тип подсветки: LED (светодиодная)
- форм-фактор: стандартная
Таблица совместимости матриц 10.1 дюйма. (обычная)
|Chi Mei
|AU Optronics
|Samsung
|LG Philips
|Chunghwa
|HannStar
|InnoLux
|IVO
|N101L06-L02 Rev.C2
|B101AW03 V.0
|LTN101NT02
|LP101WSA (TL)(A1)
|CLAA101NB01A
|HSD101PFW2 B00
|BT101IW01 V.0;
|M101NWT2 R2
|N101L6-L01 Rev.C1
|B101AW03 V.1
|LTN101NT02 A04
|LP101WSA (TL)(B1)
|BT101IW01 V.1
|N101L6-L01 Rev.C2
|LTN101NT02-101
|LP101WSA (TL)(B2)
|N101L6-L02 Rev.C1
|LTN101NT02
|LP101WSA (TL)(N1)
|N101L6-L02 Rev.C2
|LTN101NT02 A03
|N101L6-L03 Rev.C1
|LTN101NT02 A04
|N101L6-L0A Rev.C2
|LTN101NT06
|LTN101NT06 202
Бывают попадаются нетбуки HP, у которых разрешение экрана было несколько меньше, чем стандартное, а именно 1024х576 пикселей. Стандартная матрица из первой таблицы работать будет, но часть экрана автоматически обрежется. Также, на этой матрице может быть разъем расположен, как слева так и справа.
|Матрицы 10.1″ 1024х576
|B101AW01;
|B101AW01 V.0;
|B101AW01 V.1;
|B101AW01 V.2;
|B101AW01 V.3;
|HSD101PFW1-A01;
|LP101WS1 (TL)(A1);
|LP101WS1 (TL)(A4);
|LP101WS1 (TL)(B1);
|LP101WS1 (TL)(B3);
|N101N6-L01 Rev.C2
Рассмотрим пример матрицы 10.1″ (Slim)
- разрешение: 1024х600
- диагональ: 10.1 дюймов
- разъем: 40pin
- тип подсветки: LED (светодиодная)
- форм-фактор: slim, крепления "ушки по бокам"
В таблице две колонки, матрицы 10.1 Slim из каждой колонки полностью взаимозаменяемые.
|10.1 Slim(Acer, Asus )
|10.1 Slim (lenovo, MSI)
|B101AW06 V.0;
|B101AW02;
|B101AW06 V.1;
|B101AW02 V.0;
|LTN101NT08 808;
|B101AW02 V.1;
|LTN101NT09 803;
|B101AW02 V.2;
|N101L6-L0D REV.C1;
|B101AW02 V.3;
|N101LGE-L41 Rev.C1.
|CLAA101NB03A;
|LP101WSB (TL)(N1).
Далее, рассмотрим матрицы с диагональю 10 и 10.2 дюйма. Ноутбуков с таким размером матрицы немного и их можно пересчитать буквально по пальцам.
- разрешение: 1024х600
- диагональ: 10 дюймов
- разъем: 30pin
- тип подсветки: CCFL (ламповая)
- форм-фактор: обычная
Таблица совместимости матриц 10" и 10.2" дюйма.
Матрицы диагональю 11,6 встречаются в нетбуках, но почему то не часто можно встретить в сервисном центре устройство с данными матрицами. Начнем с самых простых моделей:
Аналоги матрицы LTN116AT01
- разрешение: 1366х786
- диагональ: 11,6 дюймов
- разъем: 40pin
- тип подсветки: LED (светодиодная)
- форм-фактор: обычная
Таблица совместимости матриц 11.6 дюйма. (обычная)
|Аналоги матрицы LTN116AT01
|LG-Philips
|Samsung
|AU Optronics
|Chi Mei
|Chunghwa
|LP116WH1 (TL)(A1)
|LTN116AT01
|B116XW02 V.0
|N116B6-L02
|CLAA116WA01
|LP116WH1 (TL)(A2)
|LTN116AT01 201
|B116XW02 V.1
|N116BGE-L11
|CLAA116WA01A
|P116WH1 (TL)(B1)
|LTN116AT01-A01
|N116BGE-L21
|LP116WH1 (TL)(N1)
|LTN116AT03
|LP116WH1 (TL)(P1)
|LTN116AT01 W01
|Аналоги матрицы B116XW02 V.0 / V.1
|Samsung
|AU Optronics
|Chi Mei
|LTN116AT01
|B116XW02 V.0
|N116B6-L01
|B116XW02 V.1
Перейдем к Slim версии матрицы 11,6 дюймов. Они устанавливаются так же в нетбуки и предполагают, что у ноутбука будет тонкая крышка за счет ширины дисплея.
Аналоги матрицы B116XW05 v.0 (для Apple Macbook Air 2010-2013)
- разрешение: 1366х786
- диагональ: 11,6 дюймов
- разъем: 40pin
- тип подсветки: LED (светодиодная)
- форм-фактор: Slim
Таблица совместимости матриц 11.6 дюйма. (Slim)
|Аналоги матрицы B116XW05 v.0 (для Apple Macbook Air 2010-2013)
|LG-Philips
|Samsung
|LP116WH4(TJ)(A1)
|LSN116AT01
|LP116WH4(TJ)(A2)
|LP116WH4(TJ)(A3)
Данные матрицы идентичны, но они отличаются креплениями, поэтому перед покупкой в магазине, разберите ноутбук и проверьте местоположение креплений.
Аналоги матрицы N116BGE-L42 (крепления матрицы верх и низ) и N116BGE-LB1 (крепления по бокам)
- разрешение: 1366х786
- диагональ: 11,6 дюймов
- разъем: 40pin
- тип подсветки: LED (светодиодная)
- форм-фактор: Slim, крепления (уши) верх и низ
- разрешение: 1366х786
- диагональ: 11,6 дюймов
- разъем: 40pin
- тип подсветки: LED (светодиодная)
- форм-фактор: Slim, крепления (уши) по бокам
Таблица совместимости матриц 11.6 дюйма. (Slim)
***
Сейчас же мы рассмотрим матрицы диагональю. 13,3. Этот размер матриц довольно распространенный в данное время. Матрицы с таким размером можно встретить не только на ноутбуках, но и на ультробуках, с одним отличием в ультрабуках они тоньше и даже могут быть вделанны в корпус верхней крышки.
Подбор матрицы такого размера (если не удаётся найти оригинал) самый сложный из всех.
Помимо того, что эти матрицы имеют разное разрешение (1280х800, 1366×768, 1440х900), так их ещё существует огромное количество разных рамок крепления (боковых ушек) и разъемов подключения шлейфа. Рассмотрим матрицы с ламповой подсветкой (CCFL).
Эти матрицы «условно» можно разделить на три разные группы (обычные, для Sony и для ноутбуков Dell).
Итак, первые – это обычные ламповые матрицы с разрешением 1280х800 пикселей и стандартным 20 пиновым разъемом.
Они самые распространенные и подходят к большинству «старых» моделей ноутбуков с диагональю 13.3 дюйма Asus, Acer, Toshiba и другие. В настоящее время, ноутбуки с такими матрицами не производятся.
|Ламповые матрицы 13.3″ с разрешением 1280х800
|B133EW01 V.0;
|LP133WX1 (TL)(N2);
|LP133WX1(TL)(A1);
|LP133WX1(TL)(N2);
|LTD133EWMZ;
|LTN133AT08-001;
|B133EW01 V.1;
|LP133WX1 (TL)(N3);
|LP133WX1(TL)(A2);
|LP133WX1(TL)(N3);
|LTN133AT07 G01;
|LTN133W1-L01;
|B133EW01 V.2;
|LP133WX1 (TL)(P2);
|LP133WX1(TL)(B1);
|LT133DEVJK00;
|LTN133AT07-001;
|N133i1-L01 Rev.C1;
|B133EW01 V.3;
|LP133WX1(TL)(B2);
|LTN133AT08;
|N133i1-L01 Rev.C2;
|B133EW01 V.4;
|LP133WX1(TL)(C1);
|N133I7-L01 REV.C1;
|B133EW01 V.9;
|LP133WX1(TL)(N1);
|LP133WX1;
|LP133WX1 (TL)(A1);
|LP133WX1 (TL)(A2);
|LP133WX1 (TL)(B1);
|LP133WX1 (TL)(B2);
|LP133WX1 (TL)(B3);
|LP133WX1 (TL)(C1);
|LP133WX1 (TL)(N1);
|Ламповые матрицы для Sony
|LQ133K1LA04;
|LQ133K1LA4A;
|LQ133K1LD4B;
|LTD133EX2A;
|LTD133EX2K;
|LTD133EX2S;
|LTD133EX2X;
|LTD133EX2Y
|LTD133EX2Z.
Обычные (толстые матрицы) с диагональю 13.3 с разрешением 1366×768
- разрешение: 1366х786
- диагональ: 13.3 дюйма
- разъем: 40pin
- тип подсветки: LED (светодиодная)
- форм-фактор: обычная
|Матрицы 13.3 дюйма (толстые) HD
|B133XW02 V.0;
|LP133WH1 (TL)(A2);
|LT133EE10000;
|N133B6-L02 Rev.C1
Тонкие матрицы с диагональю 13.3 с разрешением 1366×768 и разными креплениями по бокам.
- разрешение: 1366х786
- диагональ: 13.3 дюйма
- разъем: 40pin
- тип подсветки: LED (светодиодная)
- форм-фактор: Slim
13.3 Slim крепления верх и низ
13.3 Slim уши по всей длине
Два этих типа матриц имеют одинаковое расположение разъема, разрешение и толщину, разница только в ушках крепления. Есть ноутбуки на которые можно поставить любую из этих матриц не зависимо отдельно уши или в виде полоски и все нормально влезало. Так что перед заменой матрицы, можно посмотреть может и у Вас такой ноутбук.
|Уши по всей длине
|4 ушка (2 на каждой стороне)
|B133XW01 V.0;
|LTN133AT09-G01;
|B133XW03 V.1;
|B133XW03 V.3;
|CLAA133WA01A;
|B133XW03 V.4;
|LTN133AT16 S01
|LP133WH2 (TL)(A4);
|LP133WH2(TL)(A3)
Таблица совместимости матриц и их аналогов 14 дюймов.
Матрица B140XW01 и ее аналоги.
- разрешение: 1366x768
- диагональ: 14 дюймов
- разъем: 40 Pin
- тип подсветки: cветодиодная (LED)
- форм-фактор: обычная
|Аналоги матрицы B140XW01
|AU Optronics
|LG-Philips
|Samsung
|Chi Mei
|Chunghwa
|BOE Hydis
|IVO
|HannStar
|B140XW01 v.0
|LP140WH1(TL)(A1)
|LTN140AT07
|N140B6-L02
|CLAA140WB11A
|HB140WX1-100
|M140NWR2 R1
|HSD140PHW3 B00
|B140XW01 v.1
|LP140WH1(TL)(A2)
|LTN140AT04 G01
|N140B6-L08
|M140NWR2 R2
|B140XW01 v.2
|LP140WH1(TL)(A4)
|LTN140AT26
|N140BGE-L11
|M140NWR2 R0
|B140XW01 v.6
|LP140WH1(TL)(C1)
|LTN140AT16
|N140BGE-L21
|B140XW01 v.7
|LP140WH1(TL)(C3)
|LTN140AT18 201
|N140BGE-L22
|B140XW01 v.8
|LP140WH1(TL)(B1)
|LTN140AT19 201
|N140BGE-L12
|B140XW01 v.9
|LP140WH1(TL)(E3)
|LTN140AT23
|N140BGE-L23
|LP140WH4(TL)(A1)
|LTN140AT24
|BT140GW01 v.9
|LP140WH4(TL)(B1)
|LTN140AT25
|BT140GW02 v.0
|LP140WH1(TL)(B3)
|BT140GW02 v.5
|LP140WH4(TL)(A2)
|BT140GW01 v.0
|LP140WH4(TL)(N1)
|BT140GW01 v.5
|BT140GW01 v.6
Матрица HB140WX1-100 и ее аналоги.
- разрешение: 1366x768
- диагональ: 14 дюймов
- разъем: 40 Pin
- тип подсветки: cветодиодная (LED)
- форм-фактор: обычная, разъем матрицы правый верхний угол
Матрицы LTN140AT08 / B140XTN02.0 и их аналоги.
- разрешение: 1366x768
- диагональ: 14 дюймов
- разъем: 40 Pin
- тип подсветки: cветодиодная (LED)
- форм-фактор: slim, крепления верх и низ
|Аналоги матриц LTN140AT08 / B140XTN02.0
|AU Optronics
|LG-Philips
|Samsung
|Chi Mei
|Chunghwa
|B140XW02 V.1
|LP140WH2-TLA1
|LTN140AT06
|N140B6-L06
|CLAA140WB01 A
|B140XW02 V.0
|LP140WH2-TLA2
|LTN140AT08
|N140B6-L24
|B140XW02 V.2
|LP140WH2-TLB1
|LTN140AT10
|N140BGE-L31
|B140XW03 V.0
|LP140WH2-TLL1
|LTN140AT11
|N140BGE-L41
|B140XW02 V.4
|LP140WH2-TLL2
|LTN140AT20
|BT140GW03
|LP140WH2-TLM1
|LTN140AT22
|LP140WH2-TLN1
|LP140WH2-TLEA
|LP140WH2-TLQ1
Матрицы N140FGE-L31 / B140RW02 V2 и ее аналоги.
- разрешение: 1600x900
- диагональ: 14 дюймов
- разъем: 40 Pin
- тип подсветки: cветодиодная (LED)
- форм-фактор: Slim
Матрица B141EW05 V.3 и ее аналоги.
- разрешение: 1280x800
- диагональ: 14.1 дюйма
- разъем: 30 pin
- тип подсветки: ламповая
- форм-фактор: обычная
|AU Optronics
|Samsung
|LG-Philips
|Chi Mei
|Chunghwa
|B141EW05 V.3
|LTN141AT12-W03
|LP141WX5
|N141I6-L01
|CLAA141WB05A
|N141I6-L02
Матрица LP141WX3 (TL)(N1) и ее аналоги.
- разрешение: 1280x800
- диагональ: 14.1 дюйма
- разъем: 30 pin
- тип подсветки: ламповая
- форм-фактор: обычная
Таблица совместимости матриц и их аналогов 15,4 дюйма
Матрица B154EW04 V.4 и ее аналоги.
- разрешение: 1280x800
- диагональ: 15.4 дюйма
- разъем: 30 pin
- тип подсветки: ламповая
- форм-фактор: обычная
|AU Optronics
|LG-Philips
|Samsung
|Chi Mei
|Chunghwa
|BOE Hydis
|Sharp
|HannStar
|Hitachi
|B154EW01
|LP154W01
|LTN154AT01-001
|N154I1-L01 Rev.C1
|CLAA154WA01A
|HT154WX1
|LQ154K1LA1C
|HSD154PX11
|TX39D81VC1AAA
|B154EW01 V.0
|LP154W01 (A1)
|LTN154AT01-101
|N154i1-L02 Rev.C1
|CLAA154WA01-AQ
|HT154WX1-101
|LQ154K1LA0A
|HSD154PX11-A
|TX39D85VC1AAA
|B154EW01 V.1
|LP154W01 (A3)
|LTN154AT01-A01
|N154i1-L06
|CLAA154WA01D
|LQ154K1LB1B
|TX39D85VC1FAA
|B154EW01 V.2
|LP154W01 (A3)(K1)
|LTN154AT01-A02
|N154i1-L06 Rev.C1
|CLAA154WA01-Q
|LQ154K1LB1C
|TX39D86VC1AAA
|B154EW01 V.3
|LP154W01 (A3)(K2)
|LTN154AT01-A02
|N154i1-L07
|CLAA154WA02-A
|LQ154K1LB5D
|TX39D87VC1CAA
|B154EW01 V.4
|LP154W01 (A3)(K3)
|LTN154AT01-A03
|N154i1-L07 Rev.C1
|CLAA154WA02-B
|LQ154K1LBLC
|TX39D87VC1FAA
|B154EW01 V.5
|LP154W01 (A3)(K4)
|LTN154AT01-A04
|N154i1-L07 Rev.C2
|CLAA154WA03-A
|TX39D88VC1AAB
|B154EW01 V.6
|LP154W01 (A3)(K6)
|LTN154AT01-L01
|N154i1-L07 Rev.C3
|CLAA154WA03-AG
|TX39D89VC1FAA
|B154EW01 V.7
|LP154W01 (A5)
|LTN154AT01-W01
|N154i1-L08
|CLAA154WA03-AR
|TX39D89VC1FAA
|B154EW01 V.8
|LP154W01 (A5)(K1)
|LTN154AT07-002
|N154i1-L08 Rev.A1
|CLAA154WA04-N
|B154EW01 V.9
|LP154W01 (A5)(K2)
|LTN154AT07-201
|N154i1-L08 Rev.C1
|CLAA154WA05
|B154EW01 V.C
|LP154W01 (B3)
|LTN154AT07-301
|N154i1-L09
|CLAA154WA05A
|B154EW02 V.0
|LP154W01 (TL)(12)
|LTN154AT07-401
|N154i1-L09 Rev.C1
|CLAA154WA05-A
|B154EW02 V.1
|LP154W01 (TL)(13)
|LTN154AT07-601
|N154i1-L09 Rev.C2
|CLAA154WA05-AN
|B154EW02 V.2
|LP154W01 (TL)(A1)
|LTN154AT07-8
|N154i1-L0B
|CLAA154WA05-N
|B154EW02 V.3
|LP154W01 (TL)(A2)
|LTN154AT07-B01
|N154i1-L0B Rev.C1
|CLAA154WA05-NU
|B154EW02 V.5
|LP154W01 (TL)(A3)
|LTN154AT07-C
|N154i1-L0C
|CLAA154WA06
|B154EW02 V.6
|LP154W01 (TL)(A8)
|LTN154AT07-F02
|N154i1-L0C Rev.C1
|CLAA154WA06-A
|B154EW02 V.7
|LP154W01 (TL)(A9)
|LTN154AT07-H01
|N154i1-L0D
|CLAA154WAU5
|B154EW04 V.0
|LP154W01 (TL)(AA)
|LTN154AT07-J01
|N154i1-L0D Rev.A1
|CLAA154WB03-A
|B154EW04 V.1
|LP154W01 (TL)(AC)
|LTN154AT07-L01
|N154i2-L01
|CLAA154WB03N
|B154EW04 V.2
|LP154W01 (TL)(AD)
|LTN154AT07-N01
|N154i2-L01 Rev.C1
|CLAA154WB03S
|B154EW04 V.3
|LP154W01 (TL)(AE)
|LTN154AT07-T01
|154i2-L01 Rev.C2
|CLAA154WB04
|B154EW04 V.4
|LP154W01 (TL)(AF)
|LTN154AT07-W01
|N154I2-L01-X
|CLAA154WB04-A
|B154EW04 V.5
|LP154W01 (TL)(AG)
|LTN154AT09 C01
|N154i2-L02
|CLAA154WB04-AN
|B154EW04 V.6
|LP154W01 (TL)(AH)
|LTN154AT09-101
|N154i2-L02 Rev.A5
|CLAA154WB04-N
|B154EW04 V.7
|LP154W01 (TL)(AJ)
|LTN154AT09-8
|N154i2-L02 Rev.B1
|CLAA154WB04S
|B154EW04 V.8
|LP154W01 (TL)(B1)
|LTN154AT09-C
|N154i2-L02 Rev.C1
|CLAA154WB05
|B154EW04 V.9
|LP154W01 (TL)(B5)
|LTN154AT10
|N154i2-L02 Rev.C2
|CLAA154WB05A
|B154EW04 V.B
|LP154W01 (TL)(B6)
|LTN154AT10-B01
|N154I2-L03
|CLAA154WB05-AN
|B154EW06 V.0
|LP154W01 (TL)(C5)
|LTN154AT10-C
|N154I2-L05
|CLAA154WB08A
|B154EW08 V.0
|LP154W01 (TL)(D1)
|LTN154AT10-W01
|N154I2-L05 Rev.A1
|CLAA154WB09
|B154EW08 V.1
|LP154W01 (TL)(D2)
|LTN154X1-L01
|N154I2-L05 Rev.C1
|CLAA154WB09A
|B154EW08 V.2
|LP154W01 (TL)(D3)
|LTN154X1-L02
|N154I3-L02 Rev.C1
|CLAA154WB09-A
|LP154W01 (TL)(D4)
|LTN154X1-L03
|N154I3-L02 Rev.C2
|LP154W01 (TL)(D5)
|LTN154X1-L03-AG
|N154I3-L03
|LP154W01 (TL)(E1)
|LTN154X1-L03-AR
|N154I3-L03 Rev.A1
|LP154W01 (TL)(E3)
|LTN154X1-L04
|N154I3-L03 Rev.C1
|LP154W01 (TL)(E4)
|LTN154X1-L04-AR
|N154I3-L03 Rev.C2
|LP154W01 (TL)(E5)
|LTN154X2
|N154I3-L04 Rev.C1
|LP154W01 (TL)(EA)
|LTN154X2-L01
|N154i5-L01 Rev.C1
|LP154W01 (TL)(F1)
|LTN154X2-L02
|N154i5-L02 Rev.C1
|LP154W01 (TL)(F2)
|LTN154X3-L01
|N154i5-L03 Rev.A1
|LP154W01 (TL)(F3)
|LTN154X3-L01-1
|LP154W01 (TL)(H1)
|LTN154X3-L01-AG
|LP154WX4 (TL)(A1)
|LTN154X3-L01-H
|LP154WX4 (TL)(A3)
|LTN154X3-L01-H(L6)
|LP154WX4 (TL)(A4)
|LTN154X3-L01-J
|LP154WX4 (TL)(A6)
|LTN154X3-L02
|LP154WX4 (TL)(A8)
|LTN154X3-L03
|LP154WX4 (TL)(A9)
|LTN154X3-L03-8
|LP154WX4 (TL)(AA)
|LTN154X3-L03-AG
|LP154WX4 (TL)(AB)
|LTN154X3-L03-AR
|LP154WX4 (TL)(B2)
|LTN154X3-L03-E
|LP154WX4 (TL)(B4)
|LTN154X3-L04 AR
|LP154WX4 (TL)(C1)
|LTN154X3-L05
|LP154WX4 (TL)(C2)
|LTN154X3-L06
|LP154WX4 (TL)(C3)
|LTN154X3-L06-AG
|LP154WX4 (TL)(C4)
|LTN154X3-L07
|LP154WX4 (TL)(C5)
|LTN154X3-L08
|LP154WX4 (TL)(C6)
|LTN154X3-L09
|LP154WX4 (TL)(C8)
|LTN154X3-L0A
|LP154WX4 (TL)(C8)-AG
|LTN154X3-L0B
|LP154WX4 (TL)(C9)
|LTN154X3-L0C
|LP154WX4 (TL)(CA)
|LTN154X3-L0D
|LP154WX4 (TL)(CB)
|LTN154X3-L0D-0
|LP154WX4 (TL)(D2)
|LTN154X3-L0D-AG
|LP154WX4 (TL)(D4)
|LTN154X3-L0D-E
|LP154WX4 (TL)(E1)
|LTN154X3-L0D-E-AG
|LP154WX4 (TL)(E4)
|LTN154X8-L01
|LP154WX4 (TL)(F1)
|LTN154X8-L01-A
|LP154WX4(TL)(A1)
|LTN154X8-L01-P
|LP154WX4(TL)(E4)
|LTN154XA-L01
|LP154WX4(TL)(F1)
|LTN154XA-L01-A
|LP154WX5 (TL)(A1)
|LTN154XA-L01-AG
|LP154WX5 (TL)(A2)
|LP154WX5 (TL)(AA)
|LP154WX5 (TL)(B1)
|LP154WX5 (TL)(B1)-1
|LP154WX5 (TL)(B2)
|LP154WX5 (TL)(B2)-AG
|LP154WX5 (TL)(C1)
|LP154WX5 (TL)(C2)
|LP154WX5(TL)(A1)
|LP154WX5(TL)(AA)
|LP154WX5(TL)(B2)
***
Таблица совместимости матриц и их аналогов 15,6 дюймов
15,6 Ламповая
- разрешение: 1366*768
- диагональ: 15.6 дюймов
- разъем: 30pin
- тип подсветки: CCFL (ламповая)
- форм-фактор: стандартная
|LG-Philips
|Samsung
|AU Optronics
|Chi Mei
|Chunghwa
|IVO
|LP156WH1 TL ??
|LTN156AT01
|B156XW01 V.0
|N156B3-L01
|CLAA156WA01
|M156NWR1
|B156XW01 V.2
|N156B3-L02
|CLAA156WA01A
|N156B3-L04
|N156B3-L0B
15,6 Обычная (толстая)
- разрешение: 1366*768
- диагональ: 15.6 дюймов
- разъем: 40pin
- тип подсветки: LED (светодиодная)
- форм-фактор: стандартная
|LG-Philips
|Samsung
|AU Optronics
|Chi Mei
|Chunghwa
|IVO
|Innolux
|LP156WH2 TL ??
|LTN156AT02
|B156XW02 V.0
|N156B6-L03
|CLAA156WB11
|M156NWR2
|HB156WX1-100
|LP156WH4 TL ??
|LTN156AT03
|B156XW02 V.1
|N156B6-L04
|CLAA156WB11A
|HT156WXB-100
|LTN156AT05
|B156XW02 V.2
|N156B6-L05
|CLAA156WB13
|BT156GW01 v.?
|LTN156AT09
|B156XW02 V.3
|N156B6-L06
|CLAA156WB13A
|BT156GW02 v.?
|LTN156AT10
|B156XW02 V.6
|N156B6-L07
|CLAA156WS01A
|LTN156AT14
|N156B6-L08
|CLAA156WA07A
|LTN156AT15
|N156B6-L0A
|CLAA156WA11
|LTN156AT16
|N156B6-L0B
|CLAA156WA11A
|LTN156AT17
|N156B6-L0I
|CLAA156WA12A
|LTN156AT22
|N156B6-L0H
|LTN156AT23
|N156BGE-L11
|LTN156AT24
|N156BGE-L21
|LTN156AT26
|LTN156AT27
15,6 Обычная редкая
- разрешение: 1366*768
- диагональ: 15.6 дюймов
- разъем: 30pin, DisplayPort
- тип подсветки: LED (светодиодная)
- форм-фактор: стандартная
|LG-Philips
|Samsung
|AU Optronics
|Chi Mei
|LP156WH2 TP ??
|LTN156AT08
|B156XW02 V.5
|N156BGE-E21
15.6 «обычные» с разрешением FullHD.
- разрешение: 1920*1080
- диагональ: 15.6 дюймов
- разъем: 40pin
- тип подсветки: LED (светодиодная)
- форм-фактор: стандартная
|LG-Philips
|Samsung
|AU Optronics
|Chi Mei
|LP156WF1 TL ??
|LTN156HT01
|B156HW01 V.0
|N156HGE-L11
|LP156WF2 TL ??
|B156HW01 V.1
|N156HGE-L21
|B156HW01 V.5
|B156HW02 V.5
|
15.6 «обычные» с разрешением HD+
- разрешение: 1600*900
- диагональ: 15.6 дюймов
- разъем: 40pin
- тип подсветки: LED (светодиодная)
- форм-фактор: стандартная
|LG-Philips
|Samsung
|AU Optronics
|Chi Mei
|LP156WD1 TL ??
|LTN156KT02
|B156RW01 V.0
|N156O6-L01
|B156RW01 V.3
|N156O6-L02
15.6 «обычные» с разрешением HD+, разъем DisplayPort.
- разрешение: 1600*900
- диагональ: 15.6 дюймов
- разъем: 30pin, DisplayPort
- тип подсветки: LED (светодиодная)
- форм-фактор: стандартная
|LG-Philips
|Samsung
|AU Optronics
|LP156WD1 TP ??
|LTN156KT01
|B156RW01 V.0
|B156RW01 V.3
15,6 приемущественно для ноутбуков Samsung
- разрешение: 1366*768
- диагональ: 15.6 дюймов
- разъем: 40pin, справа, для Samsung
- тип подсветки: LED (светодиодная)
- форм-фактор: slim, крепления сверху/снизу
|Samsung
|Chi Mei
|LTN156AT18
|N156BGE-L52
|LTN156AT19
|N156BGE-L62
15,6 Slim (тонкая)
- разрешение: 1366*768
- диагональ: 15.6 дюймов
- разъем: 40pin
- тип подсветки: LED (светодиодная)
- форм-фактор: slim, крепления сверху/снизу
|LG-Philips
|Samsung
|AU Optronics
|Chi Mei
|Chunghwa
|LP156WH3 TL ??
|LTN156AT06
|B156XW03 V.1
|N156BGE-L41
|CLAA156WA15
|LTN156AT07
|B156XW03 V.2
|N156BGE-LB1
|CLAA156WA15A
|LTN156AT11
|B156XW04 V.0
|N156B6-L0D
|B156XW04 V.1
|B156XW04 V.5
Slim (тонкие) матрицы 15.6 для ноутбуков с разрешением HD+.
- разрешение: 1600*900
- диагональ: 15.6 дюймов
- разъем: 40pin
- тип подсветки: LED (светодиодная)
- форм-фактор: slim, крепления сверху/снизу
|Samsung
|Chi Mei
|LTN156KT06
|N156O6-L0D
Матрицы у которых диагональ 16,0 практически не имеют аналогов, и поставляются только несколькими производителями. Часть из них имеют лампу подсветки, часть же светодиодную. До сих пор не понятно желание устанавливать данные дисплеи в ноутбуки.
Матрица LTN160AT01 для ноутбуков с разрешением 1366x768.
- разрешение: 1366x768
- диагональ: 16.0 дюймов
- разъем: 30 Pins
- тип подсветки: 1 лампа (1 CCFL)
- форм-фактор: обычная
Полный аналог матрицы - LTN160AT02
Матрица LTN160HT01 для ноутбуков с разрешением Full HD.
- разрешение: 1920x1080
- диагональ: 16.0 дюймов
- разъем: 30 Pins
- тип подсветки: 1 лампа (1 CCFL)
- форм-фактор: обычная
- аналогов не найдено
Матрица LTN160HT02 для ноутбуков с разрешением Full HD.
- разрешение: 1920x1080
- диагональ: 16.0 дюймов
- разъем: 50 Pins
- тип подсветки: cветодиодная (LED)
- форм-фактор: обычная
- аналогов не найдено
Помимо матриц диагнональю 16, также имеются 16,4 , в основном устанавливаются на ноутбуки Sony, и на несколько моделей Acer, Asus, HP. Сложно понять что творилось в головах производителей, которые пытались продвинуть данный формат дисплеев.
Матрица LP164WD1 (TL)(A1) для ноутбуков с разрешением HD+.
- разрешение: 1600x900
- диагональ: 16.4 дюймов
- разъем: 30 Pins
- тип подсветки: 1 лампа (1 CCFL)
- форм-фактор: обычная
- совместимый part-номер - LQ164D1LD4AC
- возможный аналог - B164RW01 V.0
Матрица B164RW01 V.0 для ноутбуков с разрешением HD+.
- разрешение: 1600x900
- диагональ: 16.4 дюймов
- разъем: 30 Pins
- тип подсветки: 1 лампа (1 CCFL)
- форм-фактор: обычная
- возможный аналог - LP164WD1 (TL)(A1)
Матрица LQ164D1LA4B для ноутбуков с разрешением HD+.
- разрешение: 1600x900
- диагональ: 16.4 дюймов
- разъем: 30 Pins
- тип подсветки: 2 лампы (2 CCFL)
- форм-фактор: обычная
- аналогов не найдено
Матрица LQ164M1LA4A для ноутбуков с разрешением Full HD.
- разрешение: 1920x1080
- диагональ: 16.4 дюймов
- разъем: 30 Pins
- тип подсветки: 2 лампы (2 CCFL)
- форм-фактор: обычная
- аналогов не найдено
- совместимый партномер - LQ164M1LG4B
Матрица N164HGE-L12 для ноутбуков с разрешением Full HD.
- разрешение: 1920x1080
- диагональ: 16.4 дюймов
- разъем: 40 Lamels
- тип подсветки: cветодиодная (LED)
- форм-фактор: обычная
- аналогов не найдено
- совместимый партномер - N164HGE-L11
Матрицы диагональю 17 встречаются довольно редко, так как они выпускались в середине 2000-х годов.
Аналоги матрицы B170PW06 V.2
- разрешение: 1440х900
- диагональ: 17,0 дюймов
- разъем: 30 pin
- тип подсветки: 1 лампа (1 CCFL)
- форм-фактор: обычная
|Аналоги матрицы B170PW06 V.2
|LG-Philips
|Samsung
|AU Optronics
|Chi Mei
|Chunghwa
|Quanta Display Inc.
|HannStar
|LP171W01
|LTN170BT07
|B170PW03
|N170C2-L02
|CLAA170WA01
|QD17TL02 Rev.02
|HSD170PG11
|LP171W01-A4
|LTN170BT
|B170PW01
|N170C2-L02 Rev.C1
|CLAA170WA02
|QD17TL02 Rev.03
|HSD170PG11-A
|LP171W01-A4K1
|B170PW01 V.0
|QD17TL02 Rev.04
|HSD170PGW1-A
|LP171W01-A4K2
|B170PW01 V.1
|QD17TL02 Rev.05
|LP171W01-A4K3
|B170PW03 V.0
|QD17TL02 Rev.06
|LP171WP4-TL02
|B170PW03 V.1
|QD17TL02 Rev.07
|LP171WP4-TL03
|B170PW03 V.2
|LP171WP4-TL04
|B170PW03 V.3
|LP171WP4-TLA5
|B170PW03 V.4
|LP171WP4-TLB3
|B170PW03 V.5
|LP171WP4-TLB4
|B170PW03 V.7
|LP171WP4-TLB5
|B170PW03 V.9
|LP171WP-4LN1
|B170PW05 V.1
|LP171WP4-TLN2
|B170PW05 V.2
|LP171WX2-A4
|B170PW05 V.3
|LP171WX2-A4K1
|B170PW05 V.4
|LP171WX2-A4K2
|B170PW05 V.5
|LP171WX2-A4K3
|B170PW06
|LP171WX2-A4K5
|B170PW06 V.3
|LP171WX2-A4K6
|LP171WX2-A4K7
|LP171WX2-A4K8
|LP171WX2-A4K9
|LP171WX2-B4
|LP171WX2-TLA1
|LP171WX2-TLA2
|LP171WX2-TLA3
|LP171WX2-TLB1
Аналоги матриц LTN170X2-L02, LP171WX2-TLA2
- разрешение: 1440х900
- диагональ: 17,0 дюймов
- разъем: 30 pin
- тип подсветки: 1 лампа (1 CCFL)
- форм-фактор: обычная
|Аналоги матрицы LTN170X2-L02 и LP171WX2-TLA2
|LG-Philips
|AU Optronics
|Chi Mei
|HannStar
|LP171W01
|LP171WX2(A4)(K3)
|B170PW01
|N170C2-L02
|HSD170PG11
|LP171W01(A4)
|LP171WX2(A4)(K5)
|B170PW01 V.0
|N170C2-L02 Rev.C1
|HSD170PG11-A
|LP171W01(A4)(K1)
|LP171WX2(A4)(K6)
|B170PW01 V.1
|N170C2-L02 Rev.C2
|HSD170PGW1-A
|LP171W01(A4)(K2)
|LP171WX2(A4)(K7)
|B170PW03
|LP171W01(A4)(K3)
|LP171WX2(A4)(K8)
|B170PW03 V.0
|LP171WP4(TL)(02)
|LP171WX2(A4)(K8)
|B170PW03 V.1
|LP171WP4(TL)(Q2)
|LP171WX2(B4)
|B170PW03 V.2
|LP171WP4(TL)(03)
|LP171WX2(TL)(A1)
|B170PW03 V.3
|LP171WP4(TL)(04)
|LP171WX2(TL)(A2)
|B170PW03 V.4
|LP171WP4(TL)(A5)
|LP171WX2(TL)(A3)
|B170PW03 V.5
|LP171WP4(TL)(B1)
|LP171WX2(TL)(B1)
|B170PW03 V.7
|LP171WP4(TL)(B3)
|LP171W01
|B170PW03 V.9
|LP171WP4(TL)(B4)
|LP171W01-A4
|B170PW05 V.1
|LP171WP4(TL)(B5)
|LP171W01-A4K1
|B170PW05 V.2
|LP171WP4(TL)(N1)
|LP171W01-A4K2
|B170PW05 V.3
|LP171WP4(TL)(N2)
|LP171W01-A4K3
|B170PW05 V.4
|LP171WX2(A4)
|LP171WP4
|B170PW05 V.5
|LP171WX2(A4)(K1)
|B170PW06
|LP171WX2(A4)(K2)
|B170PW06 V.2
Аналоги матриц LTN170CT01 / B170UW02
- разрешение: 1920х1200
- диагональ: 17,0 дюймов
- разъем: 30 pin
- тип подсветки: ламповая (2-CCFL)
- форм-фактор: обычная
|Аналоги матриц LTN170CT01 / B170UW02
|Samsung
|AU Optronics
|SHARP
|LTN170U1
|B170UW01
|LQ170M1LA3H
|LTN170CT01
|B170UW02 v.0
|LQ170M1LA4B
Аналоги матриц LP171WU1 (TL) (A2) / LTN170WU-L0103 / N170C2-L02
- разрешение: 1920х1200
- диагональ: 17,1 дюйма
- разъем: 30 pin
- тип подсветки: ламповая (1 CCFL)
- форм-фактор: обычная
|Таблица аналогов матриц LP171WU1 (TL) (A2) / LTN170WU-L0103 / N170C2-L02
|LG-Philips
|Samsung
|AU Optronics
|LP171WU1(A4)
|LTN170U1-L02
|B170UW01 v.0
|LP171WU1(A4)(K2)
|LTN170WU-L01
|B170UW01 v.1
|LP171WU1(TL)(A1)
|LTN170WU-L02
|LP171WU1(TL)(A2)
|LTN170WU-L03
|LP171WU1(TL)(A3)
|LP171WU1(TL)(A5)
|LP171WU1(TL)(A7)
|LP171WU1(TL)(B1)
|LP171WU1(TL)(B2)
|LP171WU3(TL)(A1)
|LP171WU3(TL)(A2)
|LP171WU3(TL)(B3)
|LP171WU3(TL)(A3)
|LP171WU1(A4)(K6)
|LP171WU1(A4)(K3)
|LP171WU1(A4)(K4)
|LP171WU1(A4)(K5)
|LP171WU1(TL)(A6)
Аналоги матриц LP171WU6TLB1/B2
- разрешение: 1920x1080
- диагональ: 17,1 дюйма
- разъем: 40 Lamels
- тип подсветки: cветодиодная (LED)
- форм-фактор: slim
|Таблица аналоги матриц LP171WU6TLB1 / B2
|LG-Philips
|Samsung
|LP171WU6(TL)(A1)
|LTN170CT10
|LP171WU6(TL)(B1)
|LP171WU6(TL)(A2)
|LP171WU6(TL)(B2)
Матрицы 17,3 устаналвиваются на мультимедийные и игровые ноутбуки. Благодаря своему размеру владелец устройства получает более четкую картинку в отличие от ноутбуков, где диагональ экрана значительно меньше. Существует две разновидности - это обычная HD матрица и Full HD. Если взять популярные модели, то они отличаются буквами в маркировке FGE - обычная и HGE (High).
Аналоги матриц LP173WD1-TLC1 / N173FGE L23
- разрешение: HD+ 1600x900
- диагональ: 17,3 дюйма
- разъем: 40 Lamels
- тип подсветки: cветодиодная (LED)
- форм-фактор: обычная (normal)
|Аналоги матриц LP173WD1-TLC1 / N173FGE L23
|LG-Philips
|Samsung
|AU Optronics
|Chi Mei
|Chunghwa
|LP173WD1
|LTN170BT07
|B173RW01
|N173O6
|CLAA173UA01
|LP173WD1 (TL)(H2)
|LTN170BT
|B173RW01 V.0
|N173O6-L02
|LP173WD1-TLA1
|LTN173KT01
|B173RW01 V.1
|N17306-L02 Rev.A1
|LP173WD1-TLA2
|LTN173KT01-A01
|B173RW01 V.2
|N17306-L02 Rev.C1
|LP173WD1-TLA3
|LTN173KT01-B04
|B173RW01 V.3
|N173FGE
|LP173WD1-TLB1
|LTN173KT01-B07
|N173FGE-L11
|LP173WD1-TLD3
|LTN173KT01-H01
|N173FGE-L21
|LP173WD1-TLN1
|LTN173KT01-K01
|N173FGE-L23
|LP173WD1-TLN2
|LTN173KT01-W04
|LP173WD1-TLN4
|LTN173KT02
|LP173WD1-TLC3
|LP173WD1-TRE2
Аналоги матрицы N173HGE-L21
- разрешение: FullHD 1920x1080
- диагональ: 17,3 дюйма
- разъем: 40 Lamels
- тип подсветки: cветодиодная (LED)
- форм-фактор: обычная (normal)
|Аналоги матрицы N173HGE-L21
|Samsung
|LG
|AU Optronics
|Chi Mei
|HannStar
|LTN173HT01
|LP173WF1 (TL)(xx)
|B173HW01 V.0
|N173hGE-L11
|HSD173PUW1
|LTN173HT02
|B173HW01 V.3
|N173HGE-L21
|B173HW01 V.4
|N173H6-L01
|B173HW01 V.5
|N173H6-L04
|B173HW01 V.7
|B173HW02 V.0
|B173HW02 V.1
Аналоги матрицы N173HGE-E11
- разрешение: FullHD 1920x1080
- диагональ: 17,3 дюйма
- разъем: 30 Lamels DisplayPort
- тип подсветки: cветодиодная (LED)
- форм-фактор: обычная (normal)
|Аналоги матрицы N173HGE-E11
|Chi Mei
|N173HGE-E11
|N173HGE-E21
|N173HHF-E21
взаимозаменяемость матриц ноутбуков