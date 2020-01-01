Таблица совместимости матриц для ноутбуков

Неприятности случаются внезапно, особенно если этого касается электроники. Неловкое движение, упущенный из рук предмет, и экран(матрица) ноутбука – в дребезги. Многие могут подумать, что устройство становится не пригодно к использованию. Некоторые воспримут эту ситуацию с оптимизмом: появился повод купить новый ноутбук. Однако гораздо практичнее и правильнее будет попросту заменить экран, тем более замена экрана (матрицы) ноутбука на сегодняшний день осуществляется в нашей организации по весьма выгодным ценам и срокам, от 15 минут до часа (время зависит от сложности разбора ноутбука).

Ниже будут представлены аналоги наиболее распространенных матриц, используемых в ноутбуках известных фирм, таких как: Asus, Acer, Samsung, Toshiba, HP и многих дргуих.





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Итак, начнём с матриц размером 10.1 дюйма. На сегодняшний день, это самый распространенный размер экрана нетбуков . Матрицы размером 10.1 дюйма бывают двух видов, а именно тонкие (Ultra slim) и толстые (толщина матрицы примерно 5.1-5.3 мм).

Вот пример самой обычной матрицы 10.1″

- разрешение: 1024х600

- диагональ: 10.1 дюймов

- разъем: 40pin

- тип подсветки: LED (светодиодная)

- форм-фактор: стандартная

Таблица совместимости матриц 10.1 дюйма. (обычная)

Chi Mei AU Optronics Samsung LG Philips Chunghwa HannStar InnoLux IVO N101L06-L02 Rev.C2 B101AW03 V.0 LTN101NT02 LP101WSA (TL)(A1) CLAA101NB01A HSD101PFW2 B00 BT101IW01 V.0; M101NWT2 R2 N101L6-L01 Rev.C1 B101AW03 V.1 LTN101NT02 A04 LP101WSA (TL)(B1) BT101IW01 V.1 N101L6-L01 Rev.C2 LTN101NT02-101 LP101WSA (TL)(B2) N101L6-L02 Rev.C1 LTN101NT02 LP101WSA (TL)(N1) N101L6-L02 Rev.C2 LTN101NT02 A03 N101L6-L03 Rev.C1 LTN101NT02 A04 N101L6-L0A Rev.C2 LTN101NT06 LTN101NT06 202

Бывают попадаются нетбуки HP, у которых разрешение экрана было несколько меньше, чем стандартное, а именно 1024х576 пикселей. Стандартная матрица из первой таблицы работать будет, но часть экрана автоматически обрежется. Также, на этой матрице может быть разъем расположен, как слева так и справа.

Матрицы 10.1″ 1024х576 B101AW01; B101AW01 V.0; B101AW01 V.1; B101AW01 V.2; B101AW01 V.3; HSD101PFW1-A01; LP101WS1 (TL)(A1); LP101WS1 (TL)(A4); LP101WS1 (TL)(B1); LP101WS1 (TL)(B3); N101N6-L01 Rev.C2

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Рассмотрим пример матрицы 10.1″ (Slim)

- разрешение: 1024х600

- диагональ: 10.1 дюймов

- разъем: 40pin

- тип подсветки: LED (светодиодная)

- форм-фактор: slim, крепления "ушки по бокам"

В таблице две колонки, матрицы 10.1 Slim из каждой колонки полностью взаимозаменяемые.

10.1 Slim(Acer, Asus ) 10.1 Slim (lenovo, MSI) B101AW06 V.0; B101AW02; B101AW06 V.1; B101AW02 V.0; LTN101NT08 808; B101AW02 V.1; LTN101NT09 803; B101AW02 V.2; N101L6-L0D REV.C1; B101AW02 V.3; N101LGE-L41 Rev.C1. CLAA101NB03A; LP101WSB (TL)(N1).





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Далее, рассмотрим матрицы с диагональю 10 и 10.2 дюйма. Ноутбуков с таким размером матрицы немного и их можно пересчитать буквально по пальцам.

- разрешение: 1024х600

- диагональ: 10 дюймов

- разъем: 30pin

- тип подсветки: CCFL (ламповая)

- форм-фактор: обычная





Таблица совместимости матриц 10" и 10.2" дюйма.

Матрицы 10.2″ (1024х600) Матрицы 10″ (1024х600) HSD100IFW1 CLAA102NA0ACG HSD100IFW1-A00; CLAA102NA0ACW HSD100IFW1-A00 Rev.0; CLAA102NA0ACG HSD100IFW1-A01 Rev.1; CLAA102NA0ACW HSD100IFW1-A02; HSD100IFW1-A02 Rev.1; HSD100IFW1-A05; HSD100IFW1-c HSD100IFW1-F01 REV.1 HSD100IFW1-F03 HSD100IFW2 HSD100IFW2 Rev.0

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Матрицы диагональю 11,6 встречаются в нетбуках, но почему то не часто можно встретить в сервисном центре устройство с данными матрицами. Начнем с самых простых моделей:

Аналоги матрицы LTN116AT01

- разрешение: 1366х786

- диагональ: 11,6 дюймов

- разъем: 40pin

- тип подсветки: LED (светодиодная)

- форм-фактор: обычная

Таблица совместимости матриц 11.6 дюйма. (обычная)

Аналоги матрицы LTN116AT01 LG-Philips Samsung AU Optronics Chi Mei Chunghwa LP116WH1 (TL)(A1) LTN116AT01 B116XW02 V.0 N116B6-L02 CLAA116WA01 LP116WH1 (TL)(A2) LTN116AT01 201 B116XW02 V.1 N116BGE-L11 CLAA116WA01A P116WH1 (TL)(B1) LTN116AT01-A01 N116BGE-L21 LP116WH1 (TL)(N1) LTN116AT03 LP116WH1 (TL)(P1) LTN116AT01 W01





Аналоги матрицы B116XW02 V.0 / V.1 Samsung AU Optronics Chi Mei LTN116AT01 B116XW02 V.0 N116B6-L01 B116XW02 V.1





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Перейдем к Slim версии матрицы 11,6 дюймов. Они устанавливаются так же в нетбуки и предполагают, что у ноутбука будет тонкая крышка за счет ширины дисплея.

Аналоги матрицы B116XW05 v.0 (для Apple Macbook Air 2010-2013)

- разрешение: 1366х786

- диагональ: 11,6 дюймов

- разъем: 40pin

- тип подсветки: LED (светодиодная)

- форм-фактор: Slim

Таблица совместимости матриц 11.6 дюйма. (Slim)

Аналоги матрицы B116XW05 v.0 (для Apple Macbook Air 2010-2013) LG-Philips Samsung LP116WH4(TJ)(A1) LSN116AT01 LP116WH4(TJ)(A2) LP116WH4(TJ)(A3)





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Данные матрицы идентичны, но они отличаются креплениями, поэтому перед покупкой в магазине, разберите ноутбук и проверьте местоположение креплений.

Аналоги матрицы N116BGE-L42 (крепления матрицы верх и низ) и N116BGE-LB1 (крепления по бокам)

- разрешение: 1366х786

- диагональ: 11,6 дюймов

- разъем: 40pin

- тип подсветки: LED (светодиодная)

- форм-фактор: Slim, крепления (уши) верх и низ

- разрешение: 1366х786

- диагональ: 11,6 дюймов

- разъем: 40pin

- тип подсветки: LED (светодиодная)

- форм-фактор: Slim, крепления (уши) по бокам

Таблица совместимости матриц 11.6 дюйма. (Slim)

Аналоги матрицы N116BGE-L42 (крепления матрицы верх и низ) и N116BGE-LB1 (крепления по бокам) Chi Mei AU Optronics Samsung LG Philips Chunghwa IVO N116BGE-L32 B116XW01 V.0 LTN116AT02 LP116WH2-TLC1 CLAA116WA03A M116NWR1 N116BGE-L41 B116XW03 V.1 LTN116AT04 LP116WH2-TLN1 N116BGE-LB1 B116XW03 V.1 H/W:1A LTN116AT04-S01 LP116WH2-TLB1 N116B6-L04 B116XW03 V.0 LTN116AT06





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Сейчас же мы рассмотрим матрицы диагональю. 13,3. Этот размер матриц довольно распространенный в данное время. Матрицы с таким размером можно встретить не только на ноутбуках, но и на ультробуках, с одним отличием в ультрабуках они тоньше и даже могут быть вделанны в корпус верхней крышки.

Подбор матрицы такого размера (если не удаётся найти оригинал) самый сложный из всех.

Помимо того, что эти матрицы имеют разное разрешение (1280х800, 1366×768, 1440х900), так их ещё существует огромное количество разных рамок крепления (боковых ушек) и разъемов подключения шлейфа. Рассмотрим матрицы с ламповой подсветкой (CCFL).

Эти матрицы «условно» можно разделить на три разные группы (обычные, для Sony и для ноутбуков Dell).

Итак, первые – это обычные ламповые матрицы с разрешением 1280х800 пикселей и стандартным 20 пиновым разъемом.

Они самые распространенные и подходят к большинству «старых» моделей ноутбуков с диагональю 13.3 дюйма Asus, Acer, Toshiba и другие. В настоящее время, ноутбуки с такими матрицами не производятся.

Ламповые матрицы 13.3″ с разрешением 1280х800 B133EW01 V.0; LP133WX1 (TL)(N2); LP133WX1(TL)(A1); LP133WX1(TL)(N2); LTD133EWMZ; LTN133AT08-001; B133EW01 V.1; LP133WX1 (TL)(N3); LP133WX1(TL)(A2); LP133WX1(TL)(N3); LTN133AT07 G01; LTN133W1-L01; B133EW01 V.2; LP133WX1 (TL)(P2); LP133WX1(TL)(B1); LT133DEVJK00; LTN133AT07-001; N133i1-L01 Rev.C1; B133EW01 V.3; LP133WX1(TL)(B2); LTN133AT08; N133i1-L01 Rev.C2; B133EW01 V.4; LP133WX1(TL)(C1); N133I7-L01 REV.C1; B133EW01 V.9; LP133WX1(TL)(N1); LP133WX1; LP133WX1 (TL)(A1); LP133WX1 (TL)(A2); LP133WX1 (TL)(B1); LP133WX1 (TL)(B2); LP133WX1 (TL)(B3); LP133WX1 (TL)(C1); LP133WX1 (TL)(N1);





Ламповые матрицы для Sony LQ133K1LA04; LQ133K1LA4A; LQ133K1LD4B; LTD133EX2A; LTD133EX2K; LTD133EX2S; LTD133EX2X; LTD133EX2Y LTD133EX2Z.

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Обычные (толстые матрицы) с диагональю 13.3 с разрешением 1366×768

- разрешение: 1366х786

- диагональ: 13.3 дюйма

- разъем: 40pin

- тип подсветки: LED (светодиодная)

- форм-фактор: обычная

Матрицы 13.3 дюйма (толстые) HD B133XW02 V.0; LP133WH1 (TL)(A2); LT133EE10000; N133B6-L02 Rev.C1

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Тонкие матрицы с диагональю 13.3 с разрешением 1366×768 и разными креплениями по бокам.

- разрешение: 1366х786

- диагональ: 13.3 дюйма

- разъем: 40pin

- тип подсветки: LED (светодиодная)

- форм-фактор: Slim

13.3 Slim крепления верх и низ

13.3 Slim уши по всей длине

Два этих типа матриц имеют одинаковое расположение разъема, разрешение и толщину, разница только в ушках крепления. Есть ноутбуки на которые можно поставить любую из этих матриц не зависимо отдельно уши или в виде полоски и все нормально влезало. Так что перед заменой матрицы, можно посмотреть может и у Вас такой ноутбук.

Уши по всей длине 4 ушка (2 на каждой стороне) B133XW01 V.0; LTN133AT09-G01; B133XW03 V.1; B133XW03 V.3; CLAA133WA01A; B133XW03 V.4; LTN133AT16 S01 LP133WH2 (TL)(A4); LP133WH2(TL)(A3)

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Таблица совместимости матриц и их аналогов 14 дюймов.





Матрица B140XW01 и ее аналоги.

- разрешение: 1366x768

- диагональ: 14 дюймов

- разъем: 40 Pin

- тип подсветки: cветодиодная (LED)

- форм-фактор: обычная

Аналоги матрицы B140XW01 AU Optronics LG-Philips Samsung Chi Mei Chunghwa BOE Hydis IVO HannStar B140XW01 v.0 LP140WH1(TL)(A1) LTN140AT07 N140B6-L02 CLAA140WB11A HB140WX1-100 M140NWR2 R1 HSD140PHW3 B00 B140XW01 v.1 LP140WH1(TL)(A2) LTN140AT04 G01 N140B6-L08 M140NWR2 R2 B140XW01 v.2 LP140WH1(TL)(A4) LTN140AT26 N140BGE-L11 M140NWR2 R0 B140XW01 v.6 LP140WH1(TL)(C1) LTN140AT16 N140BGE-L21 B140XW01 v.7 LP140WH1(TL)(C3) LTN140AT18 201 N140BGE-L22 B140XW01 v.8 LP140WH1(TL)(B1) LTN140AT19 201 N140BGE-L12 B140XW01 v.9 LP140WH1(TL)(E3) LTN140AT23 N140BGE-L23 LP140WH4(TL)(A1) LTN140AT24 BT140GW01 v.9 LP140WH4(TL)(B1) LTN140AT25 BT140GW02 v.0 LP140WH1(TL)(B3) BT140GW02 v.5 LP140WH4(TL)(A2) BT140GW01 v.0 LP140WH4(TL)(N1) BT140GW01 v.5 BT140GW01 v.6





Матрица HB140WX1-100 и ее аналоги.

- разрешение: 1366x768

- диагональ: 14 дюймов

- разъем: 40 Pin

- тип подсветки: cветодиодная (LED)

- форм-фактор: обычная, разъем матрицы правый верхний угол

Аналоги матриц HB140WX1-100 AU Optronics LG-Philips Samsung Chi Mei BOE Hydis HannStar B140XW01 V.0 LP140WH1-TLA1 LTN140AT01 N140B6-L02 HB140WX1-100 HSD140PHW1 B140XW01 V.6 LP140WH1-TLA2 LTN140AT02 N140b6-L08 HT140WXB-501 B140XW01 V.8 LP140WH1-TLB1 LTN140AT04 N140BGE-L11 B140XW01 V.9 LP140WH1-TLB3 LTN140AT07 N140BGE-L12 LP140WH4-TLC1 LTN140AT16 N140BGE-L21 LP140WH1-TLC3 LTN140AT26 N140BGE-L22 LP140WH1-TLG1 N140B6-L0H LP140WH4-TLA1 BT140GW01 V.0 LP140WH4-TLC1 BT140GW01 V.2 BT140GW01 V.4 BT140GW01 V.5 BT140GW01 V.6 BT140GW01 V.9 BT140GW02 BT140GW02 v.0 BT140GW02 v.5 BT140GW02 v.9

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Матрицы LTN140AT08 / B140XTN02.0 и их аналоги.

- разрешение: 1366x768

- диагональ: 14 дюймов

- разъем: 40 Pin

- тип подсветки: cветодиодная (LED)

- форм-фактор: slim, крепления верх и низ

Аналоги матриц LTN140AT08 / B140XTN02.0 AU Optronics LG-Philips Samsung Chi Mei Chunghwa B140XW02 V.1 LP140WH2-TLA1 LTN140AT06 N140B6-L06 CLAA140WB01 A B140XW02 V.0 LP140WH2-TLA2 LTN140AT08 N140B6-L24 B140XW02 V.2 LP140WH2-TLB1 LTN140AT10 N140BGE-L31 B140XW03 V.0 LP140WH2-TLL1 LTN140AT11 N140BGE-L41 B140XW02 V.4 LP140WH2-TLL2 LTN140AT20 BT140GW03 LP140WH2-TLM1 LTN140AT22 LP140WH2-TLN1 LP140WH2-TLEA LP140WH2-TLQ1





Матрицы N140FGE-L31 / B140RW02 V2 и ее аналоги.

- разрешение: 1600x900

- диагональ: 14 дюймов

- разъем: 40 Pin

- тип подсветки: cветодиодная (LED)

- форм-фактор: Slim

Таблица аналогов матриц N140FGE-L31 / B140RW02 V2 AU Optronics LG-Philips Samsung Chi Mei B140RTN02.0 LP140WD2 LTN140KT03 N140FGE-L31 B140RW02 LP140WD2 (TL) (B1) B140RW02 V.0 LP140WD2 (TL) (D1) B140RW02 V.1 LP140WD2 (TL) (D2) B140RW02 V.2 LP140WD2 (TL) (D3) LP140WD2 (TL) (D4) LP140WD2 (TL) (G1)

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Матрица B141EW05 V.3 и ее аналоги.

- разрешение: 1280x800

- диагональ: 14.1 дюйма

- разъем: 30 pin

- тип подсветки: ламповая

- форм-фактор: обычная

AU Optronics Samsung LG-Philips Chi Mei Chunghwa B141EW05 V.3 LTN141AT12-W03 LP141WX5 N141I6-L01 CLAA141WB05A N141I6-L02













Матрица LP141WX3 (TL)(N1) и ее аналоги.

- разрешение: 1280x800

- диагональ: 14.1 дюйма

- разъем: 30 pin

- тип подсветки: ламповая

- форм-фактор: обычная

Аналоги матрицы LP141WX3 (TL)(N1) AU Optronics LG-Philips Chi Mei Chunghwa HannStar B141EW01 LP141WX1(TL)(01) N141i1-L01 CLAA141WB02 HSD141PW11-A B141EW01 V.0 LP141WX1(TL)(02) N141I1-L02 REV.C1 CLAA141WB02-A HSD141PW11-B B141EW01 V.1 LP141WX1(TL)(03) N141i1-L04 Rev.C1 CLAA141WB03 B141EW01 V.2 LP141WX1(TL)(04) N141i1-L06 CLAA141WB05-A B141EW01 V.3 LP141WX1(TL)(05) N141i1-L06 Rev.C1 CLAA141WB05A B141EW01 V.4 LP141WX1(TL)(06) N141i1-L08 Rev.C1 B141EW01 V.5 LP141WX1(TL)(A1) N141i3 B141EW01 V.6 LP141WX1(TL)(A2) N141i3-L01 B141EW02 LP141WX1(TL)(A5) N141i3-L02 B141EW02 V.1 LP141WX1(TL)(B1) N141i3-L02 Rev.C1 B141EW02 V.3 LP141WX1(TL)(B2) N141i3-L05 B141EW02 V.4 LP141WX1(TL)(B4) B141EW03 LP141WX1(TL)(C1) B141EW03 V.0 LP141WX1(TL)(C2) B141EW03 V.1 LP141WX1(TL)(C4) B141EW03 V.2 LP141WX1(TL)(E1) B141EW03 V.3 LP141WX1(TL)(E3) B141EW03 V.4, LP141WX1(TL)(E5) B141EW03 V.5 LP141WX1(TL)(E6) B141EW04 B141EW04 V.3 B141EW04 V.4 B141EW04 V.5 B141EW04 V.7 B141EW04 V.8





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Таблица совместимости матриц и их аналогов 15,4 дюйма





Матрица B154EW04 V.4 и ее аналоги.

- разрешение: 1280x800

- диагональ: 15.4 дюйма

- разъем: 30 pin

- тип подсветки: ламповая

- форм-фактор: обычная

AU Optronics LG-Philips Samsung Chi Mei Chunghwa BOE Hydis Sharp HannStar Hitachi B154EW01 LP154W01 LTN154AT01-001 N154I1-L01 Rev.C1 CLAA154WA01A HT154WX1 LQ154K1LA1C HSD154PX11 TX39D81VC1AAA B154EW01 V.0 LP154W01 (A1) LTN154AT01-101 N154i1-L02 Rev.C1 CLAA154WA01-AQ HT154WX1-101 LQ154K1LA0A HSD154PX11-A TX39D85VC1AAA B154EW01 V.1 LP154W01 (A3) LTN154AT01-A01 N154i1-L06 CLAA154WA01D LQ154K1LB1B TX39D85VC1FAA B154EW01 V.2 LP154W01 (A3)(K1) LTN154AT01-A02 N154i1-L06 Rev.C1 CLAA154WA01-Q LQ154K1LB1C TX39D86VC1AAA B154EW01 V.3 LP154W01 (A3)(K2) LTN154AT01-A02 N154i1-L07 CLAA154WA02-A LQ154K1LB5D TX39D87VC1CAA B154EW01 V.4 LP154W01 (A3)(K3) LTN154AT01-A03 N154i1-L07 Rev.C1 CLAA154WA02-B LQ154K1LBLC TX39D87VC1FAA B154EW01 V.5 LP154W01 (A3)(K4) LTN154AT01-A04 N154i1-L07 Rev.C2 CLAA154WA03-A TX39D88VC1AAB B154EW01 V.6 LP154W01 (A3)(K6) LTN154AT01-L01 N154i1-L07 Rev.C3 CLAA154WA03-AG TX39D89VC1FAA B154EW01 V.7 LP154W01 (A5) LTN154AT01-W01 N154i1-L08 CLAA154WA03-AR TX39D89VC1FAA B154EW01 V.8 LP154W01 (A5)(K1) LTN154AT07-002 N154i1-L08 Rev.A1 CLAA154WA04-N B154EW01 V.9 LP154W01 (A5)(K2) LTN154AT07-201 N154i1-L08 Rev.C1 CLAA154WA05 B154EW01 V.C LP154W01 (B3) LTN154AT07-301 N154i1-L09 CLAA154WA05A B154EW02 V.0 LP154W01 (TL)(12) LTN154AT07-401 N154i1-L09 Rev.C1 CLAA154WA05-A B154EW02 V.1 LP154W01 (TL)(13) LTN154AT07-601 N154i1-L09 Rev.C2 CLAA154WA05-AN B154EW02 V.2 LP154W01 (TL)(A1) LTN154AT07-8 N154i1-L0B CLAA154WA05-N B154EW02 V.3 LP154W01 (TL)(A2) LTN154AT07-B01 N154i1-L0B Rev.C1 CLAA154WA05-NU B154EW02 V.5 LP154W01 (TL)(A3) LTN154AT07-C N154i1-L0C CLAA154WA06 B154EW02 V.6 LP154W01 (TL)(A8) LTN154AT07-F02 N154i1-L0C Rev.C1 CLAA154WA06-A B154EW02 V.7 LP154W01 (TL)(A9) LTN154AT07-H01 N154i1-L0D CLAA154WAU5 B154EW04 V.0 LP154W01 (TL)(AA) LTN154AT07-J01 N154i1-L0D Rev.A1 CLAA154WB03-A B154EW04 V.1 LP154W01 (TL)(AC) LTN154AT07-L01 N154i2-L01 CLAA154WB03N B154EW04 V.2 LP154W01 (TL)(AD) LTN154AT07-N01 N154i2-L01 Rev.C1 CLAA154WB03S B154EW04 V.3 LP154W01 (TL)(AE) LTN154AT07-T01 154i2-L01 Rev.C2 CLAA154WB04 B154EW04 V.4 LP154W01 (TL)(AF) LTN154AT07-W01 N154I2-L01-X CLAA154WB04-A B154EW04 V.5 LP154W01 (TL)(AG) LTN154AT09 C01 N154i2-L02 CLAA154WB04-AN B154EW04 V.6 LP154W01 (TL)(AH) LTN154AT09-101 N154i2-L02 Rev.A5 CLAA154WB04-N B154EW04 V.7 LP154W01 (TL)(AJ) LTN154AT09-8 N154i2-L02 Rev.B1 CLAA154WB04S B154EW04 V.8 LP154W01 (TL)(B1) LTN154AT09-C N154i2-L02 Rev.C1 CLAA154WB05 B154EW04 V.9 LP154W01 (TL)(B5) LTN154AT10 N154i2-L02 Rev.C2 CLAA154WB05A B154EW04 V.B LP154W01 (TL)(B6) LTN154AT10-B01 N154I2-L03 CLAA154WB05-AN B154EW06 V.0 LP154W01 (TL)(C5) LTN154AT10-C N154I2-L05 CLAA154WB08A B154EW08 V.0 LP154W01 (TL)(D1) LTN154AT10-W01 N154I2-L05 Rev.A1 CLAA154WB09 B154EW08 V.1 LP154W01 (TL)(D2) LTN154X1-L01 N154I2-L05 Rev.C1 CLAA154WB09A B154EW08 V.2 LP154W01 (TL)(D3) LTN154X1-L02 N154I3-L02 Rev.C1 CLAA154WB09-A LP154W01 (TL)(D4) LTN154X1-L03 N154I3-L02 Rev.C2 LP154W01 (TL)(D5) LTN154X1-L03-AG N154I3-L03 LP154W01 (TL)(E1) LTN154X1-L03-AR N154I3-L03 Rev.A1 LP154W01 (TL)(E3) LTN154X1-L04 N154I3-L03 Rev.C1 LP154W01 (TL)(E4) LTN154X1-L04-AR N154I3-L03 Rev.C2 LP154W01 (TL)(E5) LTN154X2 N154I3-L04 Rev.C1 LP154W01 (TL)(EA) LTN154X2-L01 N154i5-L01 Rev.C1 LP154W01 (TL)(F1) LTN154X2-L02 N154i5-L02 Rev.C1 LP154W01 (TL)(F2) LTN154X3-L01 N154i5-L03 Rev.A1 LP154W01 (TL)(F3) LTN154X3-L01-1 LP154W01 (TL)(H1) LTN154X3-L01-AG LP154WX4 (TL)(A1) LTN154X3-L01-H LP154WX4 (TL)(A3) LTN154X3-L01-H(L6) LP154WX4 (TL)(A4) LTN154X3-L01-J LP154WX4 (TL)(A6) LTN154X3-L02 LP154WX4 (TL)(A8) LTN154X3-L03 LP154WX4 (TL)(A9) LTN154X3-L03-8 LP154WX4 (TL)(AA) LTN154X3-L03-AG LP154WX4 (TL)(AB) LTN154X3-L03-AR LP154WX4 (TL)(B2) LTN154X3-L03-E LP154WX4 (TL)(B4) LTN154X3-L04 AR LP154WX4 (TL)(C1) LTN154X3-L05 LP154WX4 (TL)(C2) LTN154X3-L06 LP154WX4 (TL)(C3) LTN154X3-L06-AG LP154WX4 (TL)(C4) LTN154X3-L07 LP154WX4 (TL)(C5) LTN154X3-L08 LP154WX4 (TL)(C6) LTN154X3-L09 LP154WX4 (TL)(C8) LTN154X3-L0A LP154WX4 (TL)(C8)-AG LTN154X3-L0B LP154WX4 (TL)(C9) LTN154X3-L0C LP154WX4 (TL)(CA) LTN154X3-L0D LP154WX4 (TL)(CB) LTN154X3-L0D-0 LP154WX4 (TL)(D2) LTN154X3-L0D-AG LP154WX4 (TL)(D4) LTN154X3-L0D-E LP154WX4 (TL)(E1) LTN154X3-L0D-E-AG LP154WX4 (TL)(E4) LTN154X8-L01 LP154WX4 (TL)(F1) LTN154X8-L01-A LP154WX4(TL)(A1) LTN154X8-L01-P LP154WX4(TL)(E4) LTN154XA-L01 LP154WX4(TL)(F1) LTN154XA-L01-A LP154WX5 (TL)(A1) LTN154XA-L01-AG LP154WX5 (TL)(A2) LP154WX5 (TL)(AA) LP154WX5 (TL)(B1) LP154WX5 (TL)(B1)-1 LP154WX5 (TL)(B2) LP154WX5 (TL)(B2)-AG LP154WX5 (TL)(C1) LP154WX5 (TL)(C2) LP154WX5(TL)(A1) LP154WX5(TL)(AA) LP154WX5(TL)(B2)













***

Таблица совместимости матриц и их аналогов 15,6 дюймов

15,6 Ламповая

- разрешение: 1366*768

- диагональ: 15.6 дюймов

- разъем: 30pin

- тип подсветки: CCFL (ламповая)

- форм-фактор: стандартная

LG-Philips Samsung AU Optronics Chi Mei Chunghwa IVO LP156WH1 TL ?? LTN156AT01 B156XW01 V.0 N156B3-L01 CLAA156WA01 M156NWR1 B156XW01 V.2 N156B3-L02 CLAA156WA01A N156B3-L04 N156B3-L0B

15,6 Обычная (толстая)

- разрешение: 1366*768

- диагональ: 15.6 дюймов

- разъем: 40pin

- тип подсветки: LED (светодиодная)

- форм-фактор: стандартная

LG-Philips Samsung AU Optronics Chi Mei Chunghwa IVO Innolux LP156WH2 TL ?? LTN156AT02 B156XW02 V.0 N156B6-L03 CLAA156WB11 M156NWR2 HB156WX1-100 LP156WH4 TL ?? LTN156AT03 B156XW02 V.1 N156B6-L04 CLAA156WB11A HT156WXB-100 LTN156AT05 B156XW02 V.2 N156B6-L05 CLAA156WB13 BT156GW01 v.? LTN156AT09 B156XW02 V.3 N156B6-L06 CLAA156WB13A BT156GW02 v.? LTN156AT10 B156XW02 V.6 N156B6-L07 CLAA156WS01A LTN156AT14 N156B6-L08 CLAA156WA07A LTN156AT15 N156B6-L0A CLAA156WA11 LTN156AT16 N156B6-L0B CLAA156WA11A LTN156AT17 N156B6-L0I CLAA156WA12A LTN156AT22 N156B6-L0H LTN156AT23 N156BGE-L11 LTN156AT24 N156BGE-L21 LTN156AT26 LTN156AT27

15,6 Обычная редкая

- разрешение: 1366*768

- диагональ: 15.6 дюймов

- разъем: 30pin, DisplayPort

- тип подсветки: LED (светодиодная)

- форм-фактор: стандартная

LG-Philips Samsung AU Optronics Chi Mei LP156WH2 TP ?? LTN156AT08 B156XW02 V.5 N156BGE-E21

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15.6 «обычные» с разрешением FullHD.

- разрешение: 1920*1080

- диагональ: 15.6 дюймов

- разъем: 40pin

- тип подсветки: LED (светодиодная)

- форм-фактор: стандартная

LG-Philips Samsung AU Optronics Chi Mei LP156WF1 TL ?? LTN156HT01 B156HW01 V.0 N156HGE-L11 LP156WF2 TL ?? B156HW01 V.1 N156HGE-L21 B156HW01 V.5 B156HW02 V.5













15.6 «обычные» с разрешением HD+

- разрешение: 1600*900

- диагональ: 15.6 дюймов

- разъем: 40pin

- тип подсветки: LED (светодиодная)

- форм-фактор: стандартная

LG-Philips Samsung AU Optronics Chi Mei LP156WD1 TL ?? LTN156KT02 B156RW01 V.0 N156O6-L01 B156RW01 V.3 N156O6-L02









15.6 «обычные» с разрешением HD+, разъем DisplayPort.

- разрешение: 1600*900

- диагональ: 15.6 дюймов

- разъем: 30pin, DisplayPort

- тип подсветки: LED (светодиодная)

- форм-фактор: стандартная

LG-Philips Samsung AU Optronics LP156WD1 TP ?? LTN156KT01 B156RW01 V.0 B156RW01 V.3

15,6 приемущественно для ноутбуков Samsung

- разрешение: 1366*768

- диагональ: 15.6 дюймов

- разъем: 40pin, справа, для Samsung

- тип подсветки: LED (светодиодная)

- форм-фактор: slim, крепления сверху/снизу

Samsung Chi Mei LTN156AT18 N156BGE-L52 LTN156AT19 N156BGE-L62

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15,6 Slim (тонкая)

- разрешение: 1366*768

- диагональ: 15.6 дюймов

- разъем: 40pin

- тип подсветки: LED (светодиодная)

- форм-фактор: slim, крепления сверху/снизу

LG-Philips Samsung AU Optronics Chi Mei Chunghwa LP156WH3 TL ?? LTN156AT06 B156XW03 V.1 N156BGE-L41 CLAA156WA15 LTN156AT07 B156XW03 V.2 N156BGE-LB1 CLAA156WA15A LTN156AT11 B156XW04 V.0 N156B6-L0D B156XW04 V.1 B156XW04 V.5

Slim (тонкие) матрицы 15.6 для ноутбуков с разрешением HD+.

- разрешение: 1600*900

- диагональ: 15.6 дюймов

- разъем: 40pin

- тип подсветки: LED (светодиодная)

- форм-фактор: slim, крепления сверху/снизу

Samsung Chi Mei LTN156KT06 N156O6-L0D





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Матрицы у которых диагональ 16,0 практически не имеют аналогов, и поставляются только несколькими производителями. Часть из них имеют лампу подсветки, часть же светодиодную. До сих пор не понятно желание устанавливать данные дисплеи в ноутбуки.

Матрица LTN160AT01 для ноутбуков с разрешением 1366x768.

- разрешение: 1366x768

- диагональ: 16.0 дюймов

- разъем: 30 Pins

- тип подсветки: 1 лампа (1 CCFL)

- форм-фактор: обычная

Полный аналог матрицы - LTN160AT02









Матрица LTN160HT01 для ноутбуков с разрешением Full HD.

- разрешение: 1920x1080

- диагональ: 16.0 дюймов

- разъем: 30 Pins

- тип подсветки: 1 лампа (1 CCFL)

- форм-фактор: обычная

- аналогов не найдено









Матрица LTN160HT02 для ноутбуков с разрешением Full HD.

- разрешение: 1920x1080

- диагональ: 16.0 дюймов

- разъем: 50 Pins

- тип подсветки: cветодиодная (LED)

- форм-фактор: обычная

- аналогов не найдено





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Помимо матриц диагнональю 16, также имеются 16,4 , в основном устанавливаются на ноутбуки Sony, и на несколько моделей Acer, Asus, HP. Сложно понять что творилось в головах производителей, которые пытались продвинуть данный формат дисплеев.





Матрица LP164WD1 (TL)(A1) для ноутбуков с разрешением HD+.

- разрешение: 1600x900

- диагональ: 16.4 дюймов

- разъем: 30 Pins

- тип подсветки: 1 лампа (1 CCFL)

- форм-фактор: обычная

- совместимый part-номер - LQ164D1LD4AC

- возможный аналог - B164RW01 V.0









Матрица B164RW01 V.0 для ноутбуков с разрешением HD+.

- разрешение: 1600x900

- диагональ: 16.4 дюймов

- разъем: 30 Pins

- тип подсветки: 1 лампа (1 CCFL)

- форм-фактор: обычная

- возможный аналог - LP164WD1 (TL)(A1)









Матрица LQ164D1LA4B для ноутбуков с разрешением HD+.

- разрешение: 1600x900

- диагональ: 16.4 дюймов

- разъем: 30 Pins

- тип подсветки: 2 лампы (2 CCFL)

- форм-фактор: обычная

- аналогов не найдено

Матрица LQ164M1LA4A для ноутбуков с разрешением Full HD.

- разрешение: 1920x1080

- диагональ: 16.4 дюймов

- разъем: 30 Pins

- тип подсветки: 2 лампы (2 CCFL)

- форм-фактор: обычная

- аналогов не найдено

- совместимый партномер - LQ164M1LG4B

Матрица N164HGE-L12 для ноутбуков с разрешением Full HD.

- разрешение: 1920x1080

- диагональ: 16.4 дюймов

- разъем: 40 Lamels

- тип подсветки: cветодиодная (LED)

- форм-фактор: обычная

- аналогов не найдено

- совместимый партномер - N164HGE-L11





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Матрицы диагональю 17 встречаются довольно редко, так как они выпускались в середине 2000-х годов.





Аналоги матрицы B170PW06 V.2

- разрешение: 1440х900

- диагональ: 17,0 дюймов

- разъем: 30 pin

- тип подсветки: 1 лампа (1 CCFL)

- форм-фактор: обычная

Аналоги матрицы B170PW06 V.2 LG-Philips Samsung AU Optronics Chi Mei Chunghwa Quanta Display Inc. HannStar LP171W01 LTN170BT07 B170PW03 N170C2-L02 CLAA170WA01 QD17TL02 Rev.02 HSD170PG11 LP171W01-A4 LTN170BT B170PW01 N170C2-L02 Rev.C1 CLAA170WA02 QD17TL02 Rev.03 HSD170PG11-A LP171W01-A4K1 B170PW01 V.0 QD17TL02 Rev.04 HSD170PGW1-A LP171W01-A4K2 B170PW01 V.1 QD17TL02 Rev.05 LP171W01-A4K3 B170PW03 V.0 QD17TL02 Rev.06 LP171WP4-TL02 B170PW03 V.1 QD17TL02 Rev.07 LP171WP4-TL03 B170PW03 V.2 LP171WP4-TL04 B170PW03 V.3 LP171WP4-TLA5 B170PW03 V.4 LP171WP4-TLB3 B170PW03 V.5 LP171WP4-TLB4 B170PW03 V.7 LP171WP4-TLB5 B170PW03 V.9 LP171WP-4LN1 B170PW05 V.1 LP171WP4-TLN2 B170PW05 V.2 LP171WX2-A4 B170PW05 V.3 LP171WX2-A4K1 B170PW05 V.4 LP171WX2-A4K2 B170PW05 V.5 LP171WX2-A4K3 B170PW06 LP171WX2-A4K5 B170PW06 V.3 LP171WX2-A4K6 LP171WX2-A4K7 LP171WX2-A4K8 LP171WX2-A4K9 LP171WX2-B4 LP171WX2-TLA1 LP171WX2-TLA2 LP171WX2-TLA3 LP171WX2-TLB1









Аналоги матриц LTN170X2-L02, LP171WX2-TLA2

- разрешение: 1440х900

- диагональ: 17,0 дюймов

- разъем: 30 pin

- тип подсветки: 1 лампа (1 CCFL)

- форм-фактор: обычная

Аналоги матрицы LTN170X2-L02 и LP171WX2-TLA2 LG-Philips AU Optronics Chi Mei HannStar LP171W01 LP171WX2(A4)(K3) B170PW01 N170C2-L02 HSD170PG11 LP171W01(A4) LP171WX2(A4)(K5) B170PW01 V.0 N170C2-L02 Rev.C1 HSD170PG11-A LP171W01(A4)(K1) LP171WX2(A4)(K6) B170PW01 V.1 N170C2-L02 Rev.C2 HSD170PGW1-A LP171W01(A4)(K2) LP171WX2(A4)(K7) B170PW03 LP171W01(A4)(K3) LP171WX2(A4)(K8) B170PW03 V.0 LP171WP4(TL)(02) LP171WX2(A4)(K8) B170PW03 V.1 LP171WP4(TL)(Q2) LP171WX2(B4) B170PW03 V.2 LP171WP4(TL)(03) LP171WX2(TL)(A1) B170PW03 V.3 LP171WP4(TL)(04) LP171WX2(TL)(A2) B170PW03 V.4 LP171WP4(TL)(A5) LP171WX2(TL)(A3) B170PW03 V.5 LP171WP4(TL)(B1) LP171WX2(TL)(B1) B170PW03 V.7 LP171WP4(TL)(B3) LP171W01 B170PW03 V.9 LP171WP4(TL)(B4) LP171W01-A4 B170PW05 V.1 LP171WP4(TL)(B5) LP171W01-A4K1 B170PW05 V.2 LP171WP4(TL)(N1) LP171W01-A4K2 B170PW05 V.3 LP171WP4(TL)(N2) LP171W01-A4K3 B170PW05 V.4 LP171WX2(A4) LP171WP4 B170PW05 V.5 LP171WX2(A4)(K1) B170PW06 LP171WX2(A4)(K2) B170PW06 V.2

Аналоги матриц LTN170CT01 / B170UW02

- разрешение: 1920х1200

- диагональ: 17,0 дюймов

- разъем: 30 pin

- тип подсветки: ламповая (2-CCFL)

- форм-фактор: обычная

Аналоги матриц LTN170CT01 / B170UW02 Samsung AU Optronics SHARP LTN170U1 B170UW01 LQ170M1LA3H LTN170CT01 B170UW02 v.0 LQ170M1LA4B

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Аналоги матриц LP171WU1 (TL) (A2) / LTN170WU-L0103 / N170C2-L02

- разрешение: 1920х1200

- диагональ: 17,1 дюйма

- разъем: 30 pin

- тип подсветки: ламповая (1 CCFL)

- форм-фактор: обычная

Таблица аналогов матриц LP171WU1 (TL) (A2) / LTN170WU-L0103 / N170C2-L02 LG-Philips Samsung AU Optronics LP171WU1(A4) LTN170U1-L02 B170UW01 v.0 LP171WU1(A4)(K2) LTN170WU-L01 B170UW01 v.1 LP171WU1(TL)(A1) LTN170WU-L02 LP171WU1(TL)(A2) LTN170WU-L03 LP171WU1(TL)(A3) LP171WU1(TL)(A5) LP171WU1(TL)(A7) LP171WU1(TL)(B1) LP171WU1(TL)(B2) LP171WU3(TL)(A1) LP171WU3(TL)(A2) LP171WU3(TL)(B3) LP171WU3(TL)(A3) LP171WU1(A4)(K6) LP171WU1(A4)(K3) LP171WU1(A4)(K4) LP171WU1(A4)(K5) LP171WU1(TL)(A6)

Аналоги матриц LP171WU6TLB1/B2

- разрешение: 1920x1080

- диагональ: 17,1 дюйма

- разъем: 40 Lamels

- тип подсветки: cветодиодная (LED)

- форм-фактор: slim

Таблица аналоги матриц LP171WU6TLB1 / B2 LG-Philips Samsung LP171WU6(TL)(A1) LTN170CT10 LP171WU6(TL)(B1) LP171WU6(TL)(A2) LP171WU6(TL)(B2)

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Матрицы 17,3 устаналвиваются на мультимедийные и игровые ноутбуки. Благодаря своему размеру владелец устройства получает более четкую картинку в отличие от ноутбуков, где диагональ экрана значительно меньше. Существует две разновидности - это обычная HD матрица и Full HD. Если взять популярные модели, то они отличаются буквами в маркировке FGE - обычная и HGE (High).

Аналоги матриц LP173WD1-TLC1 / N173FGE L23

- разрешение: HD+ 1600x900

- диагональ: 17,3 дюйма

- разъем: 40 Lamels

- тип подсветки: cветодиодная (LED)

- форм-фактор: обычная (normal)

Аналоги матриц LP173WD1-TLC1 / N173FGE L23 LG-Philips Samsung AU Optronics Chi Mei Chunghwa LP173WD1 LTN170BT07 B173RW01 N173O6 CLAA173UA01 LP173WD1 (TL)(H2) LTN170BT B173RW01 V.0 N173O6-L02 LP173WD1-TLA1 LTN173KT01 B173RW01 V.1 N17306-L02 Rev.A1 LP173WD1-TLA2 LTN173KT01-A01 B173RW01 V.2 N17306-L02 Rev.C1 LP173WD1-TLA3 LTN173KT01-B04 B173RW01 V.3 N173FGE LP173WD1-TLB1 LTN173KT01-B07 N173FGE-L11 LP173WD1-TLD3 LTN173KT01-H01 N173FGE-L21 LP173WD1-TLN1 LTN173KT01-K01 N173FGE-L23 LP173WD1-TLN2 LTN173KT01-W04 LP173WD1-TLN4 LTN173KT02 L P173WD1-TLC3 LP173WD1-TRE2

Аналоги матрицы N173HGE-L21

- разрешение: FullHD 1920x1080

- диагональ: 17,3 дюйма

- разъем: 40 Lamels

- тип подсветки: cветодиодная (LED)

- форм-фактор: обычная (normal)

Аналоги матрицы N173HGE-L21 Samsung LG AU Optronics Chi Mei HannStar LTN173HT01 LP173WF1 (TL)(xx) B173HW01 V.0 N173hGE-L11 HSD173PUW1 LTN173HT02 B173HW01 V.3 N173HGE-L21 B173HW01 V.4 N173H6-L01 B173HW01 V.5 N173H6-L04 B173HW01 V.7 B173HW02 V.0 B173HW02 V.1

Аналоги матрицы N173HGE-E11

- разрешение: FullHD 1920x1080

- диагональ: 17,3 дюйма

- разъем: 30 Lamels DisplayPort

- тип подсветки: cветодиодная (LED)

- форм-фактор: обычная (normal)

Аналоги матрицы N173HGE-E11 Chi Mei N173HGE-E11 N173HGE-E21 N173HHF-E21

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взаимозаменяемость матриц ноутбуков